Durante una puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa si è rivolto con tono fermo a Giuseppe Provenzano, esponente del Pd, dicendo:

"Questo non glielo consento!". Bruno Vespa esplode contro Giuseppe Provenzano, esponente del Pd, nello studio di Porta a Porta. La discussione si accende quando Vespa frena Provenzano, che si inserisce durante l'intervento di Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia. "Scusi, Provenzano. Mettiamoci d'accordo, lei ha parlato: lasci parlare. Se lui parla e lei interrompe.", dice il conduttore cercando di moderare il dibattito. "Stavamo interloquendo, è legittimo, siamo in uno studio democratico", dice Provenzano. "Vuol venire al posto mio?", chiede Vespa. "Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte.", dice Provenzano invitando Vespa a prendere posto tra gli esponenti della maggioranza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Bruno Vespa esplode in diretta tv: "Non glielo consento!" Ecco chi lo ha fatto infuriare

Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.

“Zitto, non glielo consento”. Bruno Vespa, scontro durissimo con l’ospite di Porta a portaA Porta a Porta bastano pochi secondi per capire quando il confronto politico sta per trasformarsi in qualcosa di più teso.

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Giuseppe Provenzano, esponente del Partito Democratico (Pd), punge Bruno Vespa facendo una battuta a Porta a Porta (Rai 1) e fa infuriare il conduttore. “Scusi, Provenzano... Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare... Se lui parla e lei interrompe… - facebook.com facebook

Ci sta che #BrunoVespa si arrabbi. Ma la modalità è stata vergognosa. Vi invito a guardare il filmato. Si è avvicinato ad una persona seduta, col dito puntato, sbraitando, fuori controllo. Una scena indegna, aggressività pura pagata coi soldi del canone. Poi fan x.com