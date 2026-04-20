Con te ho chiuso Uomini e donne mollato davanti a Maria De Filippi e tutto lo studio

Durante una puntata di Uomini e Donne, un uomo ha lasciato una donna al centro dello studio, annunciando di aver terminato la relazione. Subito dopo, si è verificata una lite intensa tra i due, con accuse e confronti verbali. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e telecamere, creando un momento di grande tensione durante la trasmissione. La puntata si è conclusa con un clima di scontro tra i partecipanti.

Lo molla al centro dello studio, poi scoppia la lite feroce con l’altro. Terremoto in studio a Uomini e Donne. La scena che ha lasciato Maria De Filippi e il pubblico completamente spiazzati. È successo davvero di tutto nell’ultima puntata del dating show di Canale 5 con tensioni esplose all’improvviso, relazioni finite in diretta e scontri durissimi che hanno lasciato tutti senza parole. Il momento più acceso arriva quando una dama decide di chiudere davanti a tutti una conoscenza appena iniziata, lasciando il cavaliere al centro dello studio. La rottura è netta e accompagnata da parole chiarissime: “Ho deciso di chiudere perché dopo nemmeno 12 ore che ci conoscevamo mi ha fatto una scenata di gelosia inutile perché con Sebastiano è partita una chat anche abbastanza importante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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