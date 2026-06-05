Forlì-Saronno oltre la classifica | sul diamante del Buscherini si riaccende la sfida infinita

Sul campo della Polisportiva Otello Buscherini si svolge una partita di Serie A1 di softball tra Forlì e Saronno. La sfida è molto attesa e rappresenta uno degli incontri più caldi della stagione. La partita si gioca sul diamante, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia. Non sono stati forniti dettagli su risultato o andamento dell’incontro. La partita si inserisce nel contesto di un campionato molto seguito e competitivo.

Il diamante della Polisportiva Otello Buscherini si prepara a diventare il palcoscenico di una delle sfide più calde e attese della Serie A1 di softball. Sabato, a partire dalle 17, l'Italposa Forlì ospiterà la corazzata Mkf Saronno per la terza giornata del girone di ritorno, in un doppio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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