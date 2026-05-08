L' Italposa Softball Forlì torna finalmente a giocare sul diamante del Buscherini
Dopo sei trasferte consecutive, l'Italposa Softball Forlì torna a disputare una partita sul campo del polisportivo Buscherini di Forlì. La squadra ha giocato fuori città nelle ultime settimane, ma ora può tornare a calcare il diamante di casa. La ripresa delle gare nel proprio impianto segna un momento importante per il club, che si prepara a affrontare le prossime sfide.
Dopo ben sei trasferte consecutive, l’Italposa Softball Forlì torna finalmente a giocare sul diamante del polisportivo Buscherini di Forlì. Le gare lontano da casa si sono rese necessarie per consentire il completamento dell’edificio polifunzionale previsto a supporto dell’impianto. A causa di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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