Softball nuova trasferta per l' Italposa Forlì | sfida insidiosa sul diamante di Saronno
L’Italposa Forlì si prepara per la terza giornata del campionato di softball, con una partita in trasferta contro la Mkf Saronno. La sfida si svolgerà sul diamante di Saronno, una delle squadre più forti degli ultimi anni nel panorama italiano. Entrambe le formazioni sono considerate tra le più competitive del campionato in corso.
Terzo turno di campionato e trasferta impegnativa per l’Italposa Forlì, attesa sul campo della Mkf Saronno in un confronto che mette di fronte due delle realtà più competitive del softball italiano negli ultimi anni. La formazione lombarda arriva all’appuntamento con un avvio di stagione al di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Softball serie A1. L’Italposa mette nel mirino il bis sul diamante del New BollateSarà una vigilia di Pasqua in trasferta per l’Italposa Softball Forlì che, dopo la doppietta di Macerata, va a caccia di conferme contro la New...
Leggi anche: Softball: Serie A1 2026 al via, subito ottime Thunders contro Saronno. Doppiette di Forlì e Pianoro
Temi più discussi: SOFTBALL: Italposa a caccia di punti in casa della New Bollate; Pasqua in campo: Italposa sfida Bollate per dare continuità; Doppio successo per l’Italposa contro la Lacomes New Bollate; Softball A1: trasferta a Caronno per la Bertazzoni Collecchio.
Softball, nuova trasferta per l'Italposa Forlì: sfida insidiosa sul diamante di SaronnoTerzo turno di campionato e trasferta impegnativa per l’Italposa Forlì, attesa sul campo della Mkf Saronno in un confronto che mette di fronte due delle realtà più competitive del softball italiano ne ... forlitoday.it
Pasqua in campo: Italposa sfida Bollate per dare continuitàSecondo impegno stagionale e nuova trasferta per l’Italposa Softball Forlì, che sabato 4 aprile sarà di scena sul campo di Bollate per affrontare la Lacomes New Bollate nella seconda giornata del camp ... forli24ore.it
Dopo le due vittorie ottenute tra venerdì e sabato sul campo dell'MKF Saronno, il vince altre due partite nella mattinata del ` e raggiunge Italposa Forlì e Mia Office Pianoro in vetta alla - facebook.com facebook
Italposa Forlì parte a valanga: doppietta netta all’esordio x.com