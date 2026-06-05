Forever chemicals Alberti ricercatore UniGe | Parte la sfida degli inquinanti eterni e senza controlli fino a ieri

Notizia in breve

È iniziata una nuova fase nella regolamentazione dei Pfas, noti come “forever chemicals”, a causa della loro struttura chimica molto stabile e resistente alla degradazione. Un ricercatore dell’università ha spiegato che fino a ora non ci sono stati controlli efficaci su questi inquinanti, che sono considerati persistenti nell’ambiente. La sfida riguarda la gestione e la riduzione di questi composti, che si accumulano nel tempo senza degradarsi.