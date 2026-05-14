Tragedia alle Maldive | muore una ricercatrice genovese con la figlia tra le vittime un altro ricercatore di Unige

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'escursione nel pomeriggio di oggi. Tra le vittime ci sono una ricercatrice proveniente da Genova e sua figlia, mentre tra gli altri deceduti c’è un ricercatore dell'Università di Genova. Le autorità locali stanno gestendo le operazioni di soccorso e accertamenti, senza ancora comunicare dettagli sulle cause dell’incidente. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento tra le famiglie e la comunità italiana.

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Tragedia alle Maldive, dove questo pomeriggio cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione. Tra questi la ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone, professoressa associata del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - Distav, la figlia Giorgia Sommacal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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