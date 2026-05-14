Tragedia alle Maldive | muore una ricercatrice genovese con la figlia tra le vittime un altro ricercatore di Unige

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'escursione nel pomeriggio di oggi. Tra le vittime ci sono una ricercatrice proveniente da Genova e sua figlia, mentre tra gli altri deceduti c’è un ricercatore dell'Università di Genova. Le autorità locali stanno gestendo le operazioni di soccorso e accertamenti, senza ancora comunicare dettagli sulle cause dell’incidente. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento tra le famiglie e la comunità italiana.

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