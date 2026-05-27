Forbidden fruit spoiler 27 maggio 2026 | Devrin fa annoiare Yildiz lei coinvolge Kerim

Da ilsipontino.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Va in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Devrim ha chiesto a Yildiz di uscire, lei ha subito rifiutato ma è evidente che sia rimasta colpita da lui. Quando ha raccontato l'aneddoto ad Ender lei le ha consigliato di stare alla larga da quell'uomo perché finirà per farla soffrire e le ha organizzato un'uscita con un amico del marito. Lei non voleva accettare ma alla fine si è lasciata convincere. Proprio nel locale in cui è andata con Devrin la Yilmaz incontrerà Kerim, all'appuntamento però si annoierà molto perché l'amico di Kaya parlerà solo di sé. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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