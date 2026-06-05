FootGolf Challenge sport e solidarietà alle Pavoniere per aiutare Zia Caterina

Al Golf Club Le Pavoniere si svolge la terza edizione del FootGolf Challenge, organizzato dai Lions Club Pitti e Filippo Neri. L’evento coinvolge sport e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Zia Caterina. La giornata prevede partite di footgolf e iniziative di intrattenimento, con la partecipazione di sportivi e volontari. La manifestazione si tiene il 5 giugno 2026, senza altre attività annunciate.

Prato, 5 giugno 2026 – Tutto pronto al Golf Club Le Pavoniere per la terza edizione del FootGolf Challenge, l'evento organizzato dai Lions Club Pitti e Lions Club Filippo Neri che unisce sport, divertimento e solidarietà con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Zia Caterina. L'appuntamento di sabato 6 giugno si conferma uno degli eventi benefici più attesi dell'inizio estate pratese, capace di coinvolgere istituzioni, mondo sportivo, associazionismo e cittadini in una giornata all'insegna della condivisione. Il successo dell'iniziativa è testimoniato dal sold out registrato con ben 90 iscritti alla competizione e oltre 130 partecipanti attesi alla successiva conviviale serale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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