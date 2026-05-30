Ieri sera, a Villa delle Pavoniere nel Parco delle Cascine, si è tenuta una conviviale organizzata dal Lions Club Vaglia e dal Club Satellite Firenze Peretola - Terre dei Vespucci. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha incluso musica e momenti di solidarietà. La serata si è svolta in un’atmosfera elegante e partecipata.

Firenze, 30 maggio 2026 — Una serata elegante, partecipata e soprattutto carica di significato. A Villa delle Pavoniere, nel cuore del Parco delle Cascine, si è svolta ieri la conviviale organizzata dal Lions Club Vaglia insieme al Club Satellite Firenze Peretola - Terre dei Vespucci. Per il neonato Club Satellite si è trattato di un vero e proprio battesimo del fuoco: il primo evento organizzato ufficialmente, vissuto davanti a un pubblico numeroso e attento. La serata si è aperta nel segno della musica, grazie al Maestro Giuseppe Viscomi, socio del Club, che ha curato il concerto affidato al Sestetto “Harmonie”. Il programma, dedicato alle pagine di Haydn e Mozart, ha accompagnato gli ospiti in un percorso raffinato attraverso il classicismo, con un’esecuzione molto apprezzata dai presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lions, musica e solidarietà alle Pavoniere

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