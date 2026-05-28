Notizia in breve

Sabato 6 giugno si svolgerà alle Pavoniere il Footgolf Challenge, un evento che combina sport, solidarietà e socializzazione. La manifestazione prevede partite di footgolf, un mix tra calcio e golf, aperte a tutti i partecipanti. La giornata si svolgerà in un’atmosfera conviviale, con attività collaterali e momenti di incontro tra gli ospiti. L’evento è stato annunciato con un comunicato ufficiale e si terrà nel parco cittadino.