Alle Pavoniere il Footgolf Challenge
Sabato 6 giugno si svolgerà alle Pavoniere il Footgolf Challenge, un evento che combina sport, solidarietà e socializzazione. La manifestazione prevede partite di footgolf, un mix tra calcio e golf, aperte a tutti i partecipanti. La giornata si svolgerà in un’atmosfera conviviale, con attività collaterali e momenti di incontro tra gli ospiti. L’evento è stato annunciato con un comunicato ufficiale e si terrà nel parco cittadino.
Prato, 28 maggio 2026 – Sabato 6 giugno sport, solidarietà e convivialità tornano ad incontrarsi sul green del Golf Club Le Pavoniere dove i Lions Club Pitti e Filippo Neri organizzano la terza edizione del “Footgolf Challenge”, iniziativa benefica finalizzata alla raccolta fondi per la Fondazione Zia Caterina. Una manifestazione che unisce il fascino del golf alla tecnica e al divertimento del calcio, disciplina ancora poco conosciuta ma capace anno dopo anno di conquistare nuovi appassionati grazie ad una formula coinvolgente e aperta davvero a tutti. Il programma della giornata prevede alle ore 15.30 la registrazione dei partecipanti con inizio delle gare fissato per le ore 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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