Fondazione Veronesi e Autogrill Gruppo Avolta insieme per la ricerca contro i tumori

Autogrill, parte del Gruppo Avolta, ha continuato a sostenere per il quinto anno la Fondazione Veronesi. La collaborazione prevede il finanziamento di un anno di ricerca a giovani scienziati dedicati allo studio e alla cura dei tumori. La fondazione riceve così risorse per finanziare i progetti di ricerca e sviluppo nel settore oncologico. La partnership coinvolge l’impegno di Autogrill nel supporto a questa attività scientifica.

Autogrill sostiene per il quinto anno consecutivo la fondazione Umberto Veronesi, finanziando un anno di lavoro di giovani ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori. La borsa annuale quest'anno è andata alla dottoressa Marta Toccaceli e alla sua ricerca sugli effetti e i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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