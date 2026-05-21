Fondazione Umberto Veronesi un Charity Event a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili
Il 21 maggio 2026 si è svolto un evento benefico organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi ad Arezzo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori femminili. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori, che hanno contribuito con donazioni e attività di sensibilizzazione. La delegazione locale della fondazione ha promosso l’iniziativa, coinvolgendo la comunità e sensibilizzando sulla prevenzione e le terapie innovative. L’evento si è concluso con una cerimonia di ringraziamento ai presenti.
Arezzo, 21 maggio 2026 – La Responsabile della Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, Laura Carlini, ha rinnovato il proprio impegno nei confronti della ricerca scientifica sui tumori femminili, organizzando - in sinergia con LIS10 Gallery - un evento di raccolta fondi che avrà luogo venerdì 22 maggio, alle ore 18.00. L’iniziativa prevede un primo momento presso la Galleria dove verrà aperta un’asta online dell’opera “Uncensored breast” dell’ artista Laetitia Key, seguita da una Charity Dinner presso il Ristorante Le Chiavi D’Oro. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di un ricercatore impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche tipicamente femminili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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