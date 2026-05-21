Fondazione Umberto Veronesi un Charity Event a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili

Il 21 maggio 2026 si è svolto un evento benefico organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi ad Arezzo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori femminili. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori, che hanno contribuito con donazioni e attività di sensibilizzazione. La delegazione locale della fondazione ha promosso l’iniziativa, coinvolgendo la comunità e sensibilizzando sulla prevenzione e le terapie innovative. L’evento si è concluso con una cerimonia di ringraziamento ai presenti.

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