Fondazione Bentegodi chiama la città risponde | 3mila firme per la nuova sede

Da veronasera.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In meno di tre mesi, la petizione promossa dalla Fondazione Bentegodi ha superato le 3.000 firme, dimostrando un forte sostegno della comunità. La raccolta di firme è stata avviata per chiedere una nuova sede, e il numero di adesioni indica un interesse significativo tra i cittadini. La mobilitazione si è conclusa con un risultato importante, senza specificare ulteriori dettagli sulla destinazione o l’utilizzo della nuova sede.

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In meno di tre mesi, la mobilitazione per dare una nuova sede alla Fondazione Bentegodi ha raggiunto e superato il suo primo obiettivo. La petizione lanciata sulla piattaforma Change.org ha superato la soglia delle 3mila firme, segnando quello che il presidente Giorgio Pasetto definisce «un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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