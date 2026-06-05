Fondazione Bentegodi chiama la città risponde | 3mila firme per la nuova sede
In meno di tre mesi, la petizione promossa dalla Fondazione Bentegodi ha superato le 3.000 firme, dimostrando un forte sostegno della comunità. La raccolta di firme è stata avviata per chiedere una nuova sede, e il numero di adesioni indica un interesse significativo tra i cittadini. La mobilitazione si è conclusa con un risultato importante, senza specificare ulteriori dettagli sulla destinazione o l’utilizzo della nuova sede.
In meno di tre mesi, la mobilitazione per dare una nuova sede alla Fondazione Bentegodi ha raggiunto e superato il suo primo obiettivo. La petizione lanciata sulla piattaforma Change.org ha superato la soglia delle 3mila firme, segnando quello che il presidente Giorgio Pasetto definisce «un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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