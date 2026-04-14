Bari il mare chiama e la città risponde | una giornata di pulizia che guarda al futuro

A Bari, una giornata dedicata alla pulizia delle aree costiere ha visto volontari e autorità impegnati a rimuovere rifiuti lungo le spiagge e i lungomare. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone che hanno lavorato insieme per ripulire il tratto di mare e terra che affaccia sulla città. L'intervento si è svolto in modo coordinato, con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale dell'area e favorire la tutela del patrimonio naturale locale.

BARI – C’è un momento, quando il sole illumina il mare e il porto si anima, in cui Bari mostra il suo volto più autentico. È successo sabato 11 aprile al Molo di San Nicola, dove cittadini, volontari e istituzioni si sono rimboccati le maniche per la “Giornata nazionale di spiagge e fondali.🔗 Leggi su Baritoday.it Disabled husband is a billionaire Rural girl's identity shocks the world! Vallecrosia: Rotonda rinnovata, una fontana celebra il passato e guarda al futuro della città.Vallecrosia si prepara a un significativo cambiamento urbanistico: da domani inizieranno i lavori di riqualificazione della rotonda in prossimità... Bari conquista anche la Nutella: il vasetto 2026 dedicato alla città che racconta mare, tradizioni e dolci tipiciBari è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella® Buongiorno” 2026, la limited edition firmata Nutella® e realizzata in collaborazione con...