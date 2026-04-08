Il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede Changan

Il Gruppo Resicar ha inaugurato una nuova sede Changan in Corso Risorgimento 257 a Novara. L'apertura permette alla città di accogliere i modelli SUV Deepal S05 e S07, che fanno parte dell’offerta del marchio cinese. La scelta di questa posizione rafforza la presenza del gruppo nel territorio e introduce sul mercato veicoli di nuova generazione. La struttura si trova in una zona centrale e facilmente accessibile.

Novara fa un passo deciso verso la mobilità elettrica di nuova generazione: il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede Changan in Corso Risorgimento 257, Novara – 28100, portando sul territorio i SUV come Deepal S05 e S07. Forte di oltre 35 anni di storia nel settore automotive e di una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Circolo Filatelico Numismatico Piacentino apre nuova sede nel centro storico della città**Il Circolo Filatelico Numismatico Piacentino, un’associazione storica e viva, apre nuova sede nel cuore del centro storico di Piacenza. La nuova Auser ancora senza sede: "Tempi lunghi e il gruppo cresce"Un anno fa la ripartenza della ’nuova’ avventura dell’Auser Volontariato Forte dei Marmi.