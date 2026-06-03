Il 5 giugno 2026, alle 9.30, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si terrà la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Alla commemorazione parteciperanno autorità civili, religiose e militari. La celebrazione ricorda i 212 anni di attività e servizio dell’Arma, con una cerimonia che si svolgerà in presenza di rappresentanti istituzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Alle ore 9.30 di venerdì 5 giugno 2026, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, verrà celebrato il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, insieme al Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, renderà un tributo ai Caduti dell’Arma, deponendo una corona d’alloro alla lapide dedicata alla loro memoria nel cortile della Caserma, e illustrerà le attività sul territorio della provincia; seguirà la consegna di ricompense a militari che si sono distinti in attività meritorie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due secoli di fedeltà e servizio: l’Arma celebra il suo 212° anniversario

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