Cinque persone sono state arrestate a Palermo con l’accusa di appartenere a una banda che avrebbe compiuto esplosioni contro bancomat in varie zone della provincia. L’indagine ha portato anche all’identificazione del killer che ha ucciso un uomo al Cep, in via Paladini. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari, ma non sono stati forniti dettagli sui moventi o sui metodi utilizzati dalla banda.

? Punti chiave Chi è il killer che ha ucciso Placido Barrile in via Paladini?. Come faceva la banda a colpire bancomat in diverse zone della provincia?. Cosa hanno scoperto gli inquirenti nella villa di Torretta durante le perquisizioni?. Quali legami uniscono i rapinatori degli esplosivi all'omicidio avvenuto al Cep?.? In Breve Vincenzo Castrofilippo, Daniele Carta, Andrea Grimaudo, Giuseppe Carta e Camillo Carta in carcere.. Almeno dieci rapie ai bancomat commesse nel 2023 tra Palermo e provincia.. Omicidio di Placido Barrile il 9 maggio in via Paladini al Cep.. 5 chili di marijuana sequestrati in una serra indoor a Torretta.. Cinque arresti per la banda degli esplosivi: tra bancomat e il sangue versato al Cep. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: 5 arresti per la banda degli esplosivi e l’omicidio al Cep

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Palermo: arrestato un pusher allo Zen con 160 dosi di cocaina

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