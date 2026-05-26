Kronos Expo Summer Edition | a Castellammare di Stabia l’eccellenza del collezionismo storico
A Castellammare di Stabia si svolge l'edizione estiva di Kronos Expo Summer Edition, organizzata dall'Associazione Nazionale Filatelici e Collezionisti. L'evento si concentra su collezionismo storico, con esposizioni di monete, francobolli e oggetti d'epoca. L'iniziativa mira a valorizzare la memoria e il patrimonio culturale nel settore del collezionismo. La manifestazione si tiene in una sede dedicata e prevede l'esposizione di pezzi rari e di valore storico.
L’edizione estiva promossa dall’ANFC celebra la memoria e il prestigio culturale tra numismatica, filatelia e rarità d'epoca.Il panorama del collezionismo d'autore si prepara a uno dei suoi appuntamenti più attesi.Si terrà a Castellammare di Stabia la nuova edizione estiva di Kronos Expo 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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