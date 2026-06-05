In occasione della Festa della Repubblica, il console generale d'Italia a Bengasi ha chiesto il rilascio di italiani detenuti in Libia. Ha riferito che i partecipanti al convoglio Global Sumud Flotilla per Gaza sono in stato di detenzione nell’est della Libia e ha sottolineato che lamentano una sofferenza prolungata. La richiesta è stata rivolta alle autorità locali, senza ulteriori dettagli sul numero di italiani coinvolti o sulle circostanze della detenzione.

In occasione della Festa della Repubblica, il console gnerale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha lanciato un appello per il rientro dei partecipanti al convoglio Global Sumud Flotilla per Gaza in stato di detenzione nell'est della Libia. Fra loro ci sono gli italiani Leonarda Alberizia e Domenico Centrone. Come riportato dalla Farnesina, il console ha richiesto di poter effettuare una nuova visita ai connazionali, che dopo le richieste delle autorità italiane hanno ottenuto un miglioramento delle loro condizioni di detenzione pur continuando a lamentare la sofferenza di una detenzione ormai prolungata. Ieri i due italiani hanno potuto parlare con le loro famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, console a Bengasi chiede il rilascio degli italiani: "Lamentano sofferenza prolungata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flotilla intercettata da Israele, 12 italiani fermati: Tajani chiede il rilascio, Fratoianni attaccaDodici italiani sono stati fermati a largo di Cipro mentre erano a bordo di una flottiglia diretta verso Gaza e successivamente intercettati...

Flotilla, Tajani: "Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati"Da questa notte, le autorità italiane stanno monitorando da vicino la situazione di alcuni cittadini italiani fermati in una regione del Medio...

Temi più discussi: Flotilla, il console visita i due italiani: Stanno bene, chiesto di poter fare docce e cambiarsi; Flotilla, Farnesina: Prolungata detenzione dei due italiani in Libia; Libia, il console a Bengasi visita i due italiani della Flotilla detenuti; Farnesina, 'prolungata la detenzione dei due italiani della Flotilla in Libia'.

Il console d’Italia a Bengasi lancia un appello per la liberazione degli attivisti della Global Sumud #Flotilla fermati il 24 maggio a Sirte. Tra gli attivisti trattenuti nell’est della #Libia ci sono anche gli italiani Leonarda Alberizia e Domenico Centrone. Sec x.com

Flotillia, console a Bengasi chiede il rilascio degli italiani: Lamentano sofferenza prolungataIn occasione della Festa della Repubblica, il console gnerale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha lanciato un appello per il rientro dei ... iltempo.it

Libia, il console generale d’Italia a Bengasi chiede di vedere i due connazionali della Flotilla detenutiLa Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire il caso, in raccordo con le autorità locali. msn.com