Flotilla Tajani | Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati

Da questa notte, le autorità italiane stanno monitorando da vicino la situazione di alcuni cittadini italiani fermati in una regione del Medio Oriente. Le rappresentanze diplomatiche nel territorio coinvolto sono state messe in allerta e stanno seguendo gli sviluppi. La richiesta ufficiale inviata alle autorità locali chiede il rilascio immediato di queste persone. La presenza delle strutture diplomatiche si è attivata per garantire assistenza e tenere sotto controllo l’evolversi degli eventi.

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“Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’Ambasciata d’Italia a Cipro”. È quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti a Modena, commentando la notizia dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito di Israele nelle acque al largo di Cipro. “Abbiamo già mandato i nostri messaggi, abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l’episodio di qualche settimana fa”, ha aggiunto, “pare che siano nove gli italiani che sono stati fermati e noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Tajani: "Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, Tajani: Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati Sullo stesso argomento Flotilla, Tajani: “Chiediamo rilascio immediato dei 9 italiani”Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo... Israele prende il controllo della Flotilla. Dodici italiani fermati, Tajani: "Chiedo il rilascio immediato"Le barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al... Flotilla, Tajani: Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati(LaPresse) Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l'Ambasciata d'Italia a Cipro. È quanto ... ilmattino.it Tajani: Chiediamo il rilascio immediato dei nove italiani della FlotillaStiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l'ambasciata italiana a ... msn.com