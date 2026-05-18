Dodici italiani sono stati fermati a largo di Cipro mentre erano a bordo di una flottiglia diretta verso Gaza e successivamente intercettati dall'esercito israeliano. Il governo italiano ha chiesto il rilascio immediato dei cittadini coinvolti, mentre alcuni esponenti politici hanno espresso critiche nei confronti dell'operazione. La flottiglia era composta da diverse imbarcazioni dirette alla Striscia di Gaza, e al momento non ci sono conferme ufficiali sullo stato di salute dei fermati o sulle modalità dell'intervento militare.

Sono 12, al momento, gli italiani imbarcatisi sulle navi della Flotilla diretta verso Gaza che sono stati catturati dall’esercito israeliano a largo di Cipro. Lo affermano i portavoce italiani di Global Sumud Flotilla, precisando che a loro si aggiungono due stranieri residenti in Italia. Secondo quanto riferito, circa 20 piccole imbarcazioni stanno proseguendo la navigazione verso Gaza, mentre altre 31 sono state intercettate. Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Flotilla intercettata da Israele, 12 italiani fermati: Tajani chiede il rilascio, Fratoianni attacca

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Flotilla, Israele chiede altri sei giorni di detenzione.

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