Florentino Perez una furia dopo l'eliminazione in Champions | Squadra non all'altezza del Real Madrid

Il presidente del Real Madrid si è mostrato molto arrabbiato dopo l’eliminazione dalla Champions League. In una riunione interna, avrebbe criticato duramente i giocatori, dicendo che la squadra non era all’altezza delle aspettative del club. Si tratta di una reazione forte, che ha suscitato reazioni tra i membri del team. La partita si è conclusa con l’eliminazione, e le parole di Perez hanno attirato l’attenzione dei media sportivi.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe rimproverato tutti i giocatori dopo l'eliminazione umiliante subita contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League: "Inaccettabile, una vera delusione per tutti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Barcellona, denuncia Uefa per l’eliminazione in Champions con l’Atletico Madrid: “Gravi irregolarità arbitrali”C'è un passaggio in particolare della lunga nota che aggrava il tono della questione: si fa riferimento esplicito a "decisioni arbitrali non conformi... Il Real Madrid vuole strappare Allegri al Milan in estate: pronto l’assalto di Florentino Perezil Real Madrid vorrebbe Allegri per la prossima stagione, riaccendendo una pista già sfumata due volte in passato. Approfondimenti e contenuti Florentino Perez una furia dopo l’eliminazione in Champions: Squadra non all’altezza del Real MadridIl presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe rimproverato tutti i giocatori dopo l'eliminazione umiliante subita contro il Bayern Monaco nei ... fanpage.it Real Madrid, furia Florentino Perez negli spogliatoi: ma nessun reclamo alla UEFAFuria Real Madridcontro l'arbitraggio di Slavko Vincic nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, che ha visto il Bayern Monaco battere 4-3 in rimonta i Blancos ed eliminarli dall ... calciomercato.com