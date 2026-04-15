Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nella classifica ATP? Top15 consolidata nel mirino il best ranking!

Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, ottenendo due vittorie consecutive dopo un periodo difficile. Attualmente, si trova nella top 15 della classifica ATP, con la possibilità di migliorare il suo miglior ranking. La sua posizione in classifica si è consolidata e rimane in crescita grazie ai risultati recenti. La competizione prosegue e il suo obiettivo è salire ulteriormente.

Flavio Cobolli comincia a ritrovare un po’ di fiducia dopo alcune settimane sottotono e ottiene finalmente due vittorie consecutive, approdando ai quarti di finale dell’ATP 500 in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il tennista romano ha superato nei primi turni il giovane tedesco Diego Dedura e soprattutto l’ostico belga Zizou Bergs senza concedere neanche un set, raccogliendo così punti preziosi per la sua classifica. Nello specifico sono 100 come minimo i punti portati a casa dal numero 3 d’Italia (che ne scarta però 50) sulla terra battuta bavarese, che gli consentono di guadagnare almeno una posizione rispetto alla 16ma piazza dell’ultimo aggiornamento del ranking mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nella classifica ATP? Top15 consolidata, nel mirino il best ranking! Notizie correlate Flavio Cobolli consolida la top20. Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATPFlavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach, ma... Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nella classifica ATP: possibile best ranking agli Australian OpenLuciano Darderi è approdato al terzo turno degli Australian Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso...