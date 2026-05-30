Un tennista italiano si è qualificato per il quarto turno di un torneo del Grande Slam, migliorando il risultato dell’anno precedente. Nel ranking ATP, il suo punteggio è salito da 2.340 a 2.440 punti, spostandolo dal 14° al 13° posto virtuale. Questa posizione lo avvicina alle prime dieci posizioni, condividendo la stessa fascia di classifica con altri due giocatori.

A parità di turni superati, l’azzuro ha 20 punti in meno del russo Andrey Rublev e 15 in più del norvegese Casper Ruud: alle spalle di Zverev ed Auger-Aliassime sono loro i giocatori meglio piazzati in classifica ancora in corsa. Per migliorare il proprio best ranking, invece, Cobolli dovrebbe raggiungere i quarti: 2640 punti ed 11ma piazza. Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 2440 punti, 13° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 2640 punti, 11° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3040 punti, 10° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio in finale: 3540 punti, 10° posto virtuale. Flavio Cobolli in versione extra lusso si qualifica per gli ottavi del Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Spalla a spalla con Ruud e Rublev, top10 più vicina

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