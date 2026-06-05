Flavio Cobolli chi è la fidanzata Matilde Galli | L' ho conosciuta quando non ero nessuno

La fidanzata di Flavio Cobolli si chiama Matilde Galli. I due sono cresciuti insieme e hanno condiviso momenti di vita, inclusi successi e sacrifici. La loro relazione si è sviluppata nel tempo, accompagnando le tappe di crescita e le rinunce legate alla carriera del tennista. Cobolli ha dichiarato di averla conosciuta quando non era ancora diventato un professionista.

Sono cresciuti insieme e insieme hanno condiviso traguardi, vittorie, sacrifici che hanno portato inevitabilmente a rinunce. Flavio Cobolli, tennista romano che oggi scenderà in campo per la semifinale del Roland Garros contro l'azzurro Matteo Arnaldi, e la sua fidanzata Matilde Galli fanno. 🔗 Leggi su Today.it

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Chi è davvero Flavio Cobolli: patrimonio, fidanzata, successi e vita privata del tennista italiano

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