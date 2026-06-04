Matilde Galli chi è la fidanzata del tennista Flavio Cobolli

Matilde Galli è la fidanzata del tennista Flavio Cobolli. È stata presente durante tutta la sua carriera, dai primi passi fino ai risultati più recenti. La coppia è insieme da diversi anni, e lei ha seguito da vicino i progressi del tennista in diverse occasioni pubbliche. Non sono stati forniti dettagli sulla loro relazione o su eventuali eventi recenti.

Matilde Galli è la fidanzata di Flavio Cobolli. Da anni legata al tennista, ha seguito tutta la sua carriera, dagli esordi al successo, restando sempre al suo fianco. Chi è Matilde Galli. Il nome di Flavio Cobolli è ormai una certezza nel mondo del tennis, accanto a quello di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Nonostante la fama del tennista, che sta crescendo di anno in anno, la sua fidanzata è sempre stata piuttosto riservata, scegliendo di restare lontano dai riflettori. Tutto ciò che sappiamo di Matilde Galli, dunque, è stato raccontato dallo stesso Cobolli. La giovane infatti ha un profilo Instagram privato e anche le poche foto di Matilde si possono vedere grazie al tennista e ad alcuni post romantici dedicati alla fidanzata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Chi è davvero Flavio Cobolli: patrimonio, fidanzata, successi e vita privata del tennista italiano

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