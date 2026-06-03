Matilde Galli è la compagna di Flavio Cobolli, attualmente al 14° posto nel ranking mondiale di tennis. La coppia si è conosciuta quando Cobolli non era ancora famoso. Galli è descritta come una presenza discreta nella vita del giocatore, con pochi dettagli pubblici sulla loro relazione.

Mentre Flavio Cobolli continua a scalare il ranking mondiale (oggi si trova al numero 14, vicino al suo best ranking conquistato ad aprile con la 12ma posizione) e a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel tennis internazionale, accanto a lui c'è una presenza discreta ma costante: Matilde Galli. Lontana dai riflettori e dalle logiche dello spettacolo, la giovane romana è diventata negli anni uno dei punti di riferimento più importanti nella vita privata del tennista. Scopriamo di più. La relazione tra Matilde e Flavio: un amore lontano dai riflettori. La loro relazione è iniziata nel 2021 e, nonostante la crescente popolarità di Cobolli, la coppia ha sempre scelto di mantenere un profilo molto riservato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Matilde Galli, chi è la fidanzata “quasi invisibile” di Flavio Cobolli. “Ci siamo conosciuti quando non ero nessuno”

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