Flaconi di oltre 70 anni | apre il museo della vecchia plastica
Un museo è stato aperto per esporre flaconi, contenitori e altri oggetti in plastica che hanno più di 70 anni e sono rimasti nell’ambiente per oltre mezzo secolo. Gli esemplari esposti includono oggetti di uso quotidiano, come bottiglie e contenitori, che testimoniano l’uso storico della plastica. La mostra mette in evidenza la lunga persistenza di questi materiali nel tempo e il loro impatto sull’ambiente.
Flaconi, contenitori e oggetti in plastica rimasti nell'ambiente per oltre mezzo secolo, ancora oggi quasi integri, saranno esposti da domani (6 giugno) nel nuovo Museo della Plastica di Milano, uno spazio nato per mostrare concretamente quanto i prodotti monouso possano sopravvivere nell'ambiente ben oltre la durata di una vita umana. Sarà inaugurato proprio domani (alle ore 10) presso il mercato di quartiere di via Rombon 34, nel quartiere Lambrate di Milano, il nuovo Museo della Plastica promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica, in collaborazione con il Municipio 3 del Comune di Milano e con Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano che gestisce i mercati di quartiere della città e ha messo a disposizione lo spazio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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