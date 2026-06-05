Flaconi di oltre 70 anni | apre il museo della vecchia plastica

Notizia in breve

Un museo è stato aperto per esporre flaconi, contenitori e altri oggetti in plastica che hanno più di 70 anni e sono rimasti nell’ambiente per oltre mezzo secolo. Gli esemplari esposti includono oggetti di uso quotidiano, come bottiglie e contenitori, che testimoniano l’uso storico della plastica. La mostra mette in evidenza la lunga persistenza di questi materiali nel tempo e il loro impatto sull’ambiente.