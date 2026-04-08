Una sostanza usata nella plastica associata alla morte di oltre 70.000 neonati | lo studio su The Lancet

Uno studio pubblicato su The Lancet, condotto dall’istituto di ricerca di un centro medico negli Stati Uniti, ha analizzato il legame tra gli ftalati, sostanze impiegate come additivi nella produzione di plastica, e il rischio di parto prematuro. Secondo i risultati, l’esposizione a queste sostanze è associata a un aumento delle probabilità di nascita prima del termine, contribuendo a una delle principali cause di decesso tra i neonati.