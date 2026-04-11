Pensione docenti a 67 anni? Accolto il ricorso di un professore il tribunale di Brescia blocca l’uscita forzata e apre al trattenimento in servizio fino a 70 anni
Un docente ha ottenuto dal tribunale di Brescia il blocco della pensione prevista a 67 anni, grazie a un ricorso che permette di rimanere in servizio fino a 70 anni. La decisione riguarda il ritiro obbligatorio dal lavoro al raggiungimento di una certa età e potrebbe influenzare le regole di uscita nel settore scolastico. La sentenza apre la possibilità di un trattenimento in servizio più a lungo per alcuni insegnanti.
L'uscita obbligatoria dal mondo del lavoro al raggiungimento dei limiti di età potrebbe smettere di essere un automatismo nelle nostre scuole. Un professore di storia e filosofia di un liceo scientifico di Brescia, prossimo al congedo a partire da settembre, ha registrato un primo successo legale contro l'amministrazione scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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