Fiumicino effusioni tra due uomini in aeroporto | scoppia la lite con il senatore Menia

In un'area di attesa dell'aeroporto di Fiumicino, si è verificata una lite tra un senatore di Fratelli d’Italia e una coppia gay. La discussione è scoppiata durante un'uscita dalla saletta di attesa. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del diverbio né su eventuali conseguenze.

Fiumicino, 5 giugno 2026 – Diverbio in aeroporto, a Fiumicino, tra il senatore triestino di Fratelli d’Italia, Roberto Menia e una coppia gay, nella saletta di attesa dello scalo romano. A far scattare Menia, le effusioni tra due uomini, una coppia gay, che nel corso di una videochiamata si lascia andare a carezze e baci. “Io – dice all’AdnKronos Menia – gli ho semplicemente ricordato l’educazione, sottolineando che le regole valgono per tutti”. Dalla coppia la replica, con l’accusa di omofobia e il diverbio che si accende. “ Lei è una brutta persona, un omofobo “, mi hanno apostrofato, racconta Menia. In zona anche il capogruppo del M5s di Palazzo Madama, Luca Pirondini, che interviene invitando il senatore meloniano a calmarsi, e a non dare lezioni di educazione a nessuno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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