Carabinieri Firenze celebra il 212° anniversario dell’Arma
Firenze ha festeggiato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri con una cerimonia nella piazza d’armi. Alla manifestazione hanno partecipato ufficiali e militari, con la presenza di rappresentanti civili e cittadini. Durante l’evento sono stati eseguiti schieramenti di reparto e saluti militari. La celebrazione si è conclusa con un discorso ufficiale e l’omaggio a una lapide commemorativa. La giornata si è svolta senza incidenti, rispettando il protocollo previsto per l’occasione.
Firenze, 5 giugno 2026 – Firenze celebra l’ Arma dei Carabinier i. Oggi, nella piazza d’armi della caserma “Maritano”, sede della Scuola Marescialli e Brigadieri, si svolgerà la cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. L’appuntamento principale è fissato per le 19, quando il comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri, generale di divisione Carlo Cerrina, insieme al comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale di brigata Pierluigi Solazzo, passeranno in rassegna i reparti schierati per la celebrazione ufficiale. La giornata, tuttavia, sarà caratterizzata anche da una forte apertura alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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