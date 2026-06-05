Carabinieri Firenze celebra il 212° anniversario dell’Arma

Notizia in breve

Firenze ha festeggiato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri con una cerimonia nella piazza d’armi. Alla manifestazione hanno partecipato ufficiali e militari, con la presenza di rappresentanti civili e cittadini. Durante l’evento sono stati eseguiti schieramenti di reparto e saluti militari. La celebrazione si è conclusa con un discorso ufficiale e l’omaggio a una lapide commemorativa. La giornata si è svolta senza incidenti, rispettando il protocollo previsto per l’occasione.