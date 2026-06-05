Fiume Sarno sequestrate due attività abusive nel Napoletano

Due attività produttive sono state sequestrate nel Napoletano per violazioni ambientali legate all'inquinamento del fiume Sarno. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri ambientali, che hanno riscontrato irregolarità nelle procedure di gestione dei rifiuti e scarichi non autorizzati. I controlli hanno portato al sequestro di impianti e materiali, con sanzioni amministrative. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o ulteriori provvedimenti in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inquinamento del fiume Sarno: sequestrati due impianti produttivi per reati ambientali. Il primo provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo forestale di Roccarainola: interessata la “Agricola Luisa Srl società agricola”, specializzata nelle lavorazioni ortofrutticole a Striano. I militari hanno scoperto rifiuti come fanghi derivanti da operazioni di lavaggio e scarti di tessuti vegetali, oltre alla presenza di reflui industriali recapitati direttamente in una caditoia senza alcun trattamento. Appurato come l’attività fosse svolta in modo irregolare e in assenza dei titoli autorizzativi in materia ambientale, i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo dello scarico abusivo, del piazzale industriale, di tutte le attrezzature e dei rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Sarno, maxi sequestro cantiere navale: inquinamento e scarichi abusivi | AGRTV

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