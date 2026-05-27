inquinamento del fiume sarno tre sequestri nel napoletano

Nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno sono stati effettuati tre sequestri nel Napoletano. Sono stati posti i sigilli a una ditta che si occupa di lavorazioni ortofrutticole, a un cantiere navale e ai gestori di un capannone.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno, sigilli a una ditta specializzata nelle lavorazioni ortofrutticole, a un cantiere navale e nei confronti dei gestori di un capannone. Secondo quanto viene reso noto dalla Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, i sequestri sono scattati nei confronti della C.D.O. Srl a Striano, della società “Antico cantiere del legno di Aprea Giovanni di Cataldo srl” di Torre Annunziata e di un capannone presente sempre a Torre Annunziata in gestione alla Capri Sea Service Srl. Nel primo caso sono entrati in azione i carabinieri del nucleo forestale di Roccarainola, che hanno appurato come presso la C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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CARABINIERI: INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO, SEQUESTRATO UN CANTIERE NAVALE A CASTELLAMMARE DI STABIA

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