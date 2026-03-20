Inquinamento del fiume Sarno sequestrata un’azienda nel Napoletano

Un’azienda nel Napoletano, specializzata nella produzione di carni e altri prodotti di macellazione, è stata sequestrata a causa di un inquinamento nel fiume Sarno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro dell’attività, dopo aver riscontrato violazioni ambientali che hanno contribuito alla contaminazione dell’area. La notizia riguarda le operazioni di tutela ambientale e le azioni di controllo sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inquinamento del fiume Sarno: sigilli ad un’azienda specializzata nella produzione di carni e altri prodotti di macellazione. È accaduto a Sant’Antonio Abate: ad eseguire il sequestro preventivo d’urgenza, nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e dal comando regionale carabinieri forestali, sono stati i militari del nucleo investigativo polizia ambientale agroalimentare e forestale di Napoli: i reati contestati sono inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale, scarico di acque reflue industriali in assenza del titolo autorizzativo e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda nel Napoletano Articoli correlati Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’aziendaNello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti... Solofra, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'aziendaNello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inquinamento del fiume Sarno... Temi più discussi: Contrasto all’inquinamento del fiume Sarno: sequestrato un opificio a Santa Maria la Carità; Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato opificio di 240 metri quadrati; Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un opificio a Torre Annunziata; Inquinamento fiume Sarno: sequestrato opificio per imballaggi. Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un'azienda nel NapoletanoInquinamento del fiume Sarno: sigilli ad un'azienda specializzata nella produzione di carni e altri prodotti di macellazione. (ANSA) ... ansa.it Inquinamento del Fiume Sarno, chiusa una fabbricaSequestrato un opificio per la lavorazione di carta e imballaggi a Torre Annunziata, nell’ambito delle attività di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno. L’operazione è stata condotta dall’Unità ... ilfattovesuviano.it Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un opificio a Torre Annunziata x.com #torreannunziata Blitz della Polizia Metropolitana nell'ambito delle indagini sull'inquinamento del fiume Sarno - facebook.com facebook