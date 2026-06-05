Nel fine settimana, il Tav Cieli Aperti di Cologno al Serio ospita il terzo Gran Premio del Settore Giovanile FITAV. L'evento si svolge sabato 6 e domenica 7 giugno e vede la partecipazione di circa 300 giovani atleti provenienti da diverse regioni. La competizione si svolge su più discipline e rappresenta un momento di confronto e crescita per i giovani tiratori coinvolti.

Sabato 6 e domenica 7 giugno il Tav Cieli Aperti di Cologno al Serio ospita il terzo Gran Premio del Settore Giovanile FITAV. Attesi 228 atleti tra Fossa Olimpica e Skeet. A Vetralla spazio anche al Campionato Italiano di Tiro Combinato e al Gran Prix d’Italia Sperimentale di Country Rifle. Il Settore Giovanile FITAV torna protagonista con uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Sabato 6 e domenica 7 giugno le pedane del Tav Cieli Aperti di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ospiteranno il 3° Gran Premio del Settore Giovanile, manifestazione nazionale riservata ai giovani specialisti della Fossa Olimpica e dello Skeet. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - FITAV, nel weekend il 3° Gran Premio del Settore Giovanile: quasi 300 giovani in gara a Cologno al Serio

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