FITAV oltre 200 giovani in gara nel Primo Gran Premio 2026 tra Trap e Skeet

In Puglia si è svolta la prima tappa del circuito giovanile di tiro a volo, con oltre 200 giovani partecipanti tra le discipline di trap e skeet. La competizione ha attirato un numero elevato di atleti, che si sono confrontati in diverse categorie. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi appassionati e accompagnatori, creando un clima di entusiasmo e fermento tra i giovani tiratori.

Grande partecipazione in Puglia per la prima prova del circuito giovanile di tiro a volo. Oltre 200 giovani tiratori si sono sfidati nel 1° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026, appuntamento che ha riportato in Puglia il meglio del movimento Under 21 della Fossa Olimpica (Trap) e dello Skeet. Le pedane del Tav Gioiese di Gioia del Colle hanno ospitato la Fossa Olimpica, mentre gli specialisti dello Skeet sono scesi in gara al Circolo Ilva di Taranto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Fitav, 1° Gran Premio Giovanile: in Puglia 226 Under 21 tra Trap e SkeetSabato 18 e domenica 19 aprile il primo appuntamento stagionale del Settore Giovanile: gare al Tav Gioiese per la Fossa Olimpica e al Circolo Ilva...

Fitav, al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e SkeetSabato 11 e domenica 12 aprile primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Oltre 200 giovani in pedana per il Primo Gran Premio 2026; A Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting.

Tiro a volo, oltre 200 giovani in pedana per il Primo Gran Premio 2026Il 1° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026 ha riportato in Puglia il meglio del comparto nazionale Under 21 della Fossa Olimpica e dello Skeet, offrendo una due giorni di gara ricca di entusia ... cacciapassione.com