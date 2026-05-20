FITAV nel weekend torna il Gran Premio di Fossa Olimpica e Skeet | sedi programma e protagonisti

Nel fine settimana si svolgerà il secondo appuntamento stagionale dei Gran Premi FITAV 2026 dedicati alla Fossa Olimpica e allo Skeet. L'evento si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio presso diverse sedi designate. Sono attesi numerosi tiratori provenienti da varie regioni, pronti a competere nelle discipline di fossa olimpica e skeet. Il programma prevede gare ufficiali che coinvolgono atleti di diversi livelli, con il pubblico che potrà assistere alle prove in modo aperto.

Sabato 23 e domenica 24 maggio secondo appuntamento stagionale per i Gran Premi FITAV 2026 di Fossa Olimpica e Skeet. Trap protagonista ad Acquaviva e in 24 sedi regionali, Skeet di scena al Tav Roma. Fine settimana dedicato al tiro a volo con il secondo Gran Premio FITAV 2026 delle specialità olimpiche di Fossa Olimpica e Skeet, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Saranno coinvolti impianti di tutta Italia, con le gare principali di Trap ospitate dal Tav Acquaviva di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, mentre lo Skeet formula ISSF farà tappa al Tav Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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