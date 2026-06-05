Fisco | nuovi controlli incrociati tra Pos e scontrini per 14,5 mld

Il fisco avvierà controlli incrociati tra dati delle transazioni con POS e scontrini telematici per un valore complessivo di circa 14,5 miliardi di euro. Le verifiche saranno più concentrate nei settori del commercio e della ristorazione, con controlli più intensi previsti entro il 2026. L’obiettivo è verificare la corrispondenza tra le transazioni registrate e le spese dichiarate. I controlli utilizzeranno strumenti di analisi dei dati e incroci tra le diverse fonti di informazione.

Come incroceranno i dati tra POS e scontrini telematici? Quali settori subiranno i controlli più mirati entro il 2026? Chi deciderà l'accertamento finale se l'algoritmo analizza i dati? Cosa accadrà a chi ha immobili non aggiornati in Catasto??? In Breve Target di 9.000-10.000 controlli su partite Iva tra il 2026 e il 2028 190.000 lettere per irregolarità immobiliari e aggiornamenti catastali post bonus edilizi Tempi rimborsi Iva ridotti da 70 giorni nel 2026 a 64 nel . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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