In cinque mesi sono stati emessi 115 milioni di scontrini con l’abbinamento tra Pos e ricevute fiscali, generando un incremento di 5,3 miliardi nella base imponibile. Questi dati indicano i primi effetti della misura, con un notevole volume di transazioni registrate e un aumento delle entrate fiscali. I numeri sono stati comunicati dall’ente preposto al monitoraggio fiscale.

L’abbinamento tra Pos e scontrini sta già dando i primi risultati. In cinque mesi 115 milioni di scontrini più emessi e un aumento di base imponibile di 5,3 miliardi. Ad anticipare i dati è stato il direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone alla Camera nell’evento per i 50 anni di Sogei, il partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria guidato dall’Ad Cristiano Cannarsa. «Con l’entrata a regime dell’obbligo di abbinamento telematico tra registratori di cassa e Pos, è aumentato il flusso dei corrispettivi trasmessi al fisco dalle attività commerciali» portando «un aumento della base imponibile di 5,3 miliardi» derivanti un... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, con l’abbinamento Pos e scontrini emersi 5,3 miliardi

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