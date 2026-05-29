L’obbligo di collegare il Pos al registratore di cassa ha portato allo sviluppo di circa 100 milioni di scontrini in più al mese, generando un introito di circa 5 miliardi di euro per il Fisco. I dati indicano un aumento significativo delle transazioni e del volume di vendite tracciate rispetto al periodo precedente. La misura è entrata in vigore per migliorare il monitoraggio fiscale e contrastare l’evasione.

Cento milioni di scontrini in più e 5 miliardi di euro emersi. Questo il risultato dell’obbligo di collegamento del Pos al registratore di cassa. I dati li ha forniti il viceministro all’Economia Maurizio Leo durante un convegno della Fondazione Centro Studi Commercialisti. Sono numeri impressionanti in appena un mese di bilancio del nuovo obbligo e che raccontano come una semplice procedura possa fare la differenza. La procedura ha permesso di far emergere il sommerso. Da gennaio ad aprile (con scadenza entro il 31 maggio) sono stati collegati 1,6 milioni di registratori ai relativi Pos. Fisco: 5,3 miliardi di euro in più. Vincenzo Carbone,... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pos-cassa, il collegamento vale 5,3 miliardi al Fisco: milioni di scontrini extra al mese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Obbligo collegamento POS e Registratore di Cassa dal 2026

Notizie e thread social correlati

Così il Pos collegato alla cassa fa volare gli scontrini: in un mese 100 milioni in piùNegli ultimi giorni si è osservato un aumento notevole nell’emissione di scontrini fiscali nelle attività commerciali di vari settori, come bar,...

Fisco, con l’abbinamento Pos e scontrini emersi 5,3 miliardiIn cinque mesi sono stati emessi 115 milioni di scontrini con l’abbinamento tra Pos e ricevute fiscali, generando un incremento di 5,3 miliardi nella...

Temi più discussi: Con la cassa collegata al Pos boom di scontrini, emersi 5,3 miliardi; POS-cassa: 100 milioni di scontrini in più e 5 miliardi di ricavi; Il collegamento Pos-cassa fa emergere 5,3 miliardi: 115 milioni di scontrini in più; Collegamento POS-cassa obbligatorio: nel 2026 già 100 milioni di scontrini in più e 5 miliardi di ricavi registrati.

115 milioni di scontrini in più e 5,3 miliardi di euro dichiarati in più in cinque mesi grazie al collegamento tra POS e registratori di cassa. Bene, l’evasione scende. Ora la domanda è semplice: queste maggiori entrate saranno destinate a ridurre imposte e tasse, x.com

Il collegamento Pos-cassa fa emergere 5,3 miliardi: 115 milioni di scontrini in piùIl direttore dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone presenta i primi dati sugli effetti dell'obbligo telematico. L'abbinamento tra pagamenti elettronici e registratori di cassa allarga la base im ... italiaoggi.it

Fisco, con associazione POS-registratore cassa emersi 115 milioni di scontrini(Teleborsa) - Il collegamento POS-registratori di cassa funziona ed ha favorito l'emersione di centinaia di milioni di scontrini fiscali. E' quanto confermato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ... finanza.repubblica.it