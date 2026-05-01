Varese | dimissioni del CdA dell’Agenzia formativa e debito di 7 milioni

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia formativa di Varese si è dimesso a causa di divergenze riguardo al bilancio. L'ente si trova ad affrontare un debito di 7 milioni di euro nei confronti di Villa Recalcati. La situazione ha portato alle dimissioni del consiglio, lasciando in sospeso le decisioni sulla gestione finanziaria dell'organizzazione. La vicenda riguarda direttamente le questioni di bilancio e di solvibilità dell'ente.

? Cosa sapere Il CdA dell'Agenzia formativa di Varese si dimette per divergenze sul bilancio.. L'ente deve saldare un debito di 7 milioni di euro verso Villa Recalcati.. Il consiglio provinciale di Varese ha accolto la notizia dello scioglimento integrale del consiglio di amministrazione dell’Agenzia formativa della Provincia di Varese, confermata dal presidente Magrini durante l’ultima seduta. La decisione è stata formalizzata tramite una comunicazione inviata alla Provincia dal presidente Lesica e dalle consiglieri Azzimonti e Cesarin, i quali hanno espresso la volontà di rimettere il proprio mandato a seguito di divergenze interne ritenute non risolvibili durante la discussione del bilancio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese: dimissioni del CdA dell’Agenzia formativa e debito di 7 milioni Notizie correlate Varese, il curriculum gonfiato inviato all’agenzia formativa: due funzionari pubblici indagatiVarese, 13 marzo 2026 – I finanzieri di Varese hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un dirigente e di... Chi è Annamaria Frigo, la “lady tessere” di Vannacci. I centri benessere, l’agenzia formativa, l’incarico in Futuro nazionaleQuerceta (Lucca), 9 febbraio 2026 – È già stata soprannominata la “lady tessere”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Agenzia formativa della Provincia di Varese: si dimette il cda. Ente senza guida; Il presidente della Fondazione Scuole Materne di Gallarate si è dimesso; Fondazione Scuole Materne . Si dimette il presidente Castoldi; Gallarate, Fondazione materne: Castoldi si dimette. Longarone Fiere, dimissioni in blocco del cda dopo l'approvazione della riduzione del capitale socialeBELLUNO - Terremoto in fiera. Passa la riduzione del capitale sociale, come da copione. Ma l'assemblea dei soci andata in scena ieri ha offerto anche un coup de the9e2tre che non era ... ilgazzettino.it Longarone Fiere, dimezzato il capitale sociale: Necessario per il rilancio, ora serve un piano industriale. Nessuna ufficialità sulle dimissioni del CdaLONGARONE. Il Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere Dolomiti aveva chiesto la fiducia solo pochi giorni fa, ma le voci che circolano in queste ore sono di dimissioni da parte dei suoi membri ... ildolomiti.it Approvato il rendiconto 2025 in consiglio provinciale a Varese. Maggioranza confermata. - facebook.com facebook