A Firenzuola sono stati aperti nuovi miniappartamenti destinati a favorire l’autonomia degli anziani fragili. La gestione dell’assistenza domiciliare quotidiana ai residenti sarà affidata a servizi dedicati, ma non sono stati ancora definiti i dettagli operativi. La modifica riguarda principalmente le modalità di assistenza e di vita quotidiana degli anziani residenti in via Riobarondoli. Restano aperte ancora domande su come verranno organizzate le attività di supporto e assistenza per i nuovi residenti.

Come cambierà la vita degli anziani fragili in via Riobarondoli?. Chi gestirà concretamente l'assistenza domiciliare quotidiana dei nuovi residenti?. Quali fondi europei hanno permesso la ristrutturazione di questi spazi?. Perché questo modello di residenza leggera può salvare i piccoli borghi?.? In Breve Finanziamenti Next Generation EU e PNRR Missione 5 per il progetto.. Due appartamenti in via Riobarondoli ospitano attualmente tre persone anziane.. Consorzio Metropolis garantisce assistenza domiciliare e pulizie ai residenti.. Collaborazione tra Società della Salute Fiorentina Sud-Est e del Mugello.. Due nuovi miniappartamenti in via Riobarondoli inaugurati a Firenzuola per l’autonomia degli anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenzuola: nuovi miniappartamenti per l’autonomia degli anziani

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