In un quartiere residenziale, sono stati rinnovati 83 alloggi destinati a persone anziane, con interventi che includono l’installazione di videocitofoni, nuovi impianti di climatizzazione e infissi motorizzati. Questi lavori, anche se apparentemente di routine, sono stati realizzati in abitazioni di individui con esigenze specifiche legate all’età. La modifica degli spazi mira a migliorare le condizioni di vita e l’autonomia degli anziani residenti.

Nuovi videocitofoni, impianti di climatizzazione e infissi motorizzati possono sembrare interventi piccoli e di routine, ma non se fatti in casa di una persona anziana. Queste opere di manutenzione, in effetti, rientrano tra quelle portate a termine in 83 appartamenti gestiti da Acer, di cui 58 a Reggio e i restanti in altri nove comuni, finanziate tramite fondi Pnrr per un totale di 2,35 milioni di euro. Ammontano in tutto a 6,1 milioni di euro le risorse Pnrr che il Comune ha potuto utilizzare per interventi sul welfare nel territorio; sempre in tema di autonomia abitativa, sono conclusi anche i lavori ai nuovi appartamenti in via Mazzini e in via Brigata Reggio, riservati a persone con disabilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli anziani e l’autonomia. Acer, restyling a 83 alloggi

Notizie correlate

Leggi anche: A Verona alloggi rinnovati con il Pnrr per sostenere l'autonomia degli anziani

Leggi anche: Il Comune si riprende gli alloggi. Acer non avrà più la gestione

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: 83 alloggi Acer più accessibili e ‘smart’ per anziani non autosufficienti; Gli anziani e l’autonomia. Acer, restyling a 83 alloggi; REGGIO, 83 ALLOGGI ACCESSIBILI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; Reggio Emilia, il Pnrr abbatte le barriere per gli anziani non autosufficienti. VIDEO.

Grazie ai fondi Pnrr appartamenti più funzionali e accessibili per un centinaio di anziani reggiani non autosufficientiCase più facili da vivere, dotate di sistemi di domotica in grado di supportare l’autonomia delle persone e migliorare la loro qualità della vita: sono gli 83 alloggi di edilizia popolare residenziale ... sassuolo2000.it

Anziani, il bicchiere della riforma è per due terzi vuotoIl volume Le politiche in favore delle persone anziane mette in fila le tante novità normative che negli ultimi anni stanno provando a riscrivere le politiche per le persone anziani. Virginio Brivio ... vita.it

acer EK271Gbif Monitor PC 27", Display IPS Full HD, 120 Hz, 1ms (VRB), 16:9, AdaptiveSync, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 nits, Schermo PC con Contrasto 100M:1, ZeroFrame, Cavo HDMI Incluso, Nero #AMAZON A soli 84,90€ invece di 99,90€MINIMO - facebook.com facebook