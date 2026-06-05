Dal 9 al 12 giugno, Firenze ospiterà la quinta edizione di “Le Piazze dei Libri”, una rassegna dedicata alla lettura che trasformerà diverse piazze in spazi dedicati agli incontri con autori, presentazioni e attività culturali. La manifestazione coinvolgerà numerosi spazi pubblici della città, con eventi programmati in orari vari. La rassegna si svolgerà all'aperto, coinvolgendo librerie, associazioni e istituzioni locali.

Firenze, 5 giugno 2026 - Dal 9 al 12 giugno Firenze si trasforma nuovamente in un grande festival a cielo aperto c on la quinta edizione de “ Le Piazze dei Libri”. Per quattro giorni, la manifestazione porterà la cultura, gli autori e il piacere della lettura in tutta la città, dal centro storico ai cinque quartieri, trasformando sette piazze in spazi di incontro, scoperta e partecipazione. Il progetto, promosso da Confartigianato Imprese Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze, nasce con un obiettivo preciso: valorizzare le librerie, incentivare la lettura e restituire la cultura alla dimensione pubblica e comunitaria delle piazze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, torna la rassegna 'Le piazze dei libri' e la lettura invade la città

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