Montallegro punta sui libri | Roberto Mandracchia inaugura la rassegna tra piazze e luoghi del borgo

A Montallegro prende il via la prima edizione di “Montallegro legge”, una rassegna dedicata ai libri che si svolgerà da aprile a settembre nel borgo. Durante i prossimi mesi, si svolgeranno sei incontri con autori e storie che spaziano tra tematiche siciliane e altre. L'iniziativa si svolgerà tra piazze e luoghi del centro storico, coinvolgendo la comunità locale.

L’iniziativa, promossa dal Comune con la consulenza dell’operatore culturale Roberto Bruccoleri, nasce con l’obiettivo di costruire un percorso culturale capace di coinvolgere la comunità e trasformare i libri in uno strumento di crescita sociale e identitaria. Un progetto che punta anche a valorizzare il territorio, incastonato tra due delle aree costiere più suggestive dell’isola, la Riserva naturale di Torre Salsa e Bovo Marina. Il calendario prevede un incontro al mese e ospiterà nomi di primo piano del panorama culturale. Primo appuntamento sabato 11 aprile alle 18,30 con Roberto Mandracchia che inaugurerà la rassegna nell’aula multimediale Agatino Longo con il suo “Don Chisciotte in Sicilia”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Libri e aperitivi con gli autori: Erica Liverani inaugura la rassegna "Perle Ravennati" in programma fino ad aprileStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... Leggi anche: Le piazze del sapere. La rassegna a Palomar