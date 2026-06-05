firenze torna il passaggio del sole nello gnomone del duomo

A Firenze, il passaggio del sole nello gnomone del Duomo, alto 90 metri, torna visibile al pubblico. Il monumento, il più alto al mondo, permette di osservare il percorso della luce solare attraverso il gnomone. La data di riferimento è il 5 giugno 2026, giorno in cui l’evento è stato reso accessibile nuovamente. La linea di luce attraversa l’interno della cattedrale, segnando il passaggio del sole nel suo percorso annuale.

Firenze, 5 giugno 2026 - Torna visibile al pubblico il passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze che, con i suoi 90 metri di altezza, è il più alto al mondo. I raggi del sole attraverseranno il foro gnomonico, alla base della lanterna della Cupola, formando un disco solare che andrà a sovrapporsi perfettamente all'immagine posta sul pavimento della cappella della Croce, a sinistra dell’Altare Maggiore. L’Opera di Santa Maria del Fiore aveva sospeso la manifestazione nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, e da quest’anno ha deciso di riprendere a organizzarla in collaborazione, come in passato, con il Comitato per la Divulgazione dell’Astronomia e la Società Astronomica Italiana Sezione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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