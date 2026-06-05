Torna a Firenze lo spettacolo del solstizio d’estate nella Cattedrale del Duomo

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze è tornato visibile al pubblico. Il fenomeno si verifica ogni anno durante il solstizio d’estate, quando il sole attraversa la linea centrale del grande orologio solare. Il Duomo, con i suoi 90 metri di altezza, è il più alto al mondo a ospitare questa osservazione. L’evento si ripete in modo regolare, richiamando visitatori e appassionati di astronomia.

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Torna visibile al pubblico il passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze che, con i suoi 90 metri di altezza, è il più alto al mondo. I raggi del sole attraverseranno il foro gnomonico, alla base della lanterna della Cupola, formando un disco solare che andrà a sovrapporsi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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