Il 12 e 19 giugno il sole attraverserà lo gnomone del Duomo di Firenze, uno dei più alti al mondo con 90 metri di altezza. Questo evento, noto come passaggio solare, rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di astronomia e storia locale. La linea di passaggio si verifica due volte all'anno, segnando il momento in cui il sole si allinea con l'gnomone, un elemento architettonico utilizzato anticamente per misurare il tempo e le stagioni.

I fiorentini di un tempo non se lo perdevano: si tratta del passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze che, con i suoi 90 metri di altezza, è il più alto al mondo. I raggi del sole attraverseranno il foro gnomonico, alla base della lanterna della Cupola del Brunelleschi, formando un disco solare che andrà a sovrapporsi perfettamente all’immagine posta sul pavimento della cappella della Croce, a sinistra dell’Altare Maggiore. L’iniziativa è a ingresso gratuito e si svolge anche in caso di cielo coperto nei giorni 12 e 19 giugno dalle ore 12:30 alle 13:30. E’ dal XV secolo che questo fenomeno si ripete nel Duomo di Firenze, grazie ad und uno strumento astronomico, il più antico e diffuso al mondo, lo gnomone, progettato per misurare la posizione del Sole in cielo e determinare la durata dell’anno solare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Astronomia a Firenze: nello “gnomone” del Duomo torna il passaggio del sole. Il 12 e 19 giugno

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